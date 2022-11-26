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    Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle geçti

    Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle geçti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.
    • 26.11.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 21:29
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

    Fransa son 16'ya kaldı

    Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #1

    Mbappe yıldızlaştı

    Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

    Maçın ilk golü 61. dakikada Mbappe'den gelirken yanıt gecikmedi ve 68. dakikada Christensen durumu eşitledi. Son sözü ise 86. dakikada Kylian Mbappe söyledi ve Fransa sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #2

    Danimarka 1 puanda kaldı

    Bu sonuçla birlikte 1 puanda kalan Danimarka, son hafta maçında Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Fransa'nın rakibi ise Tunus olacak.

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #3

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #4

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #5

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #6

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #7

    Fransa, Danimarka yı Mbappe nin golleriyle geçti #8


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