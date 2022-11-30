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    Fransa rekora ortak oldu

    2022 Dünya Kupası'nda Fransa, grup etabında 23 farklı oyuncu kullanarak Tunus (2014) ve Avustralya'nın (2018) ardından bir turnuvada en çok futbolcu kullanan üçüncü takım oldu.
    • 30.11.2022 - 20:52
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    Fransa rekora ortak oldu

    Son Dünya Şampiyonu Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda oynanan Tunus karşılaşmasıyla bir rekora ortak oldu.

    Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, turnuvanın grup etabının son maçında Tunus karşısında Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Fofana, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Muani ve Coman 11'ini tercih etti.

    Fransa, Tunus ve Avustralya'yı yakaladı

    Fransa Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda 23 oyuncu kullanarak rekorun sahibi Tunus ve Avustralya'yı yakaladı.

    2014'te Tunus, 2018'de ise Avustralya, 23 farklı futbolcuya turnuvada süre vermişti.

    Fransa rekora ortak oldu #1

    3 isim forma şansı bulamadı

    Fransa Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda 3 futbolcu henüz forma şansı bulamadı.

    Kalede Alphonse Areola ve defansta William Saliba henüz turnuvada sahaya çıkamadı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema ise turnuvadan önce antrenmanda sakatlanarak Dünya Kupası'nı kaçırmıştı.

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