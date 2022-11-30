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Dünya Kupası Haberleri

Fransa rekora ortak oldu

Fransa rekora ortak oldu

2022 Dünya Kupası'nda Fransa, grup etabında 23 farklı oyuncu kullanarak Tunus (2014) ve Avustralya'nın (2018) ardından bir turnuvada en çok futbolcu kullanan üçüncü takım oldu.