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Fransa rekora ortak oldu
- 30.11.2022 - 20:52
Son Dünya Şampiyonu Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda oynanan Tunus karşılaşmasıyla bir rekora ortak oldu.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, turnuvanın grup etabının son maçında Tunus karşısında Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Fofana, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Muani ve Coman 11'ini tercih etti.
Fransa, Tunus ve Avustralya'yı yakaladı
Fransa Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda 23 oyuncu kullanarak rekorun sahibi Tunus ve Avustralya'yı yakaladı.
2014'te Tunus, 2018'de ise Avustralya, 23 farklı futbolcuya turnuvada süre vermişti.
3 isim forma şansı bulamadı
Fransa Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda 3 futbolcu henüz forma şansı bulamadı.
Kalede Alphonse Areola ve defansta William Saliba henüz turnuvada sahaya çıkamadı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema ise turnuvadan önce antrenmanda sakatlanarak Dünya Kupası'nı kaçırmıştı.