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    Fransa Tunus'a yenilmesine rağmen gruptan lider çıktı

    Fransa Tunus'a yenilmesine rağmen gruptan lider çıktı

    2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Tunus, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Tunus'a tur için yetmedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 20:16
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 20:28
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    FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşılaştı.

    Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetti.

    58. dakikada Tunus Khazri ile 1-0 öne geçti.

    Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

    Fransa Tunus a yenilmesine rağmen gruptan lider çıktı #1

    Fransa lider çıktı

    Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor.

    Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

    Galibiyet Tunus'a yetmedi

    Gruptaki diğer maç ise Avustralya, Danimarka'ı 1-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Bu galibiyet Tunus'a yetmedi ve kupaya veda etti.

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