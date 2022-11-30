Fransa Tunus'a yenilmesine rağmen gruptan lider çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Tunus, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Tunus'a tur için yetmedi.

FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetti.

58. dakikada Tunus Khazri ile 1-0 öne geçti.

Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Fransa lider çıktı

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Galibiyet Tunus'a yetmedi

Gruptaki diğer maç ise Avustralya, Danimarka'ı 1-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Bu galibiyet Tunus'a yetmedi ve kupaya veda etti.