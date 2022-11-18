Füze krizi sonrası Polonya Dünya Kupası'na F-16 eşliğinde gitti

Katar 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya Milli Takımı, Katar'a özel önlemlerle gitti. Milli takımın uçağına sınır boyunca F-16'lar eşlik etti.

Salı akşamı Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye roket düşmesi üzerine iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

Ukrayna, füzeyi Rusya'nın attığını iddia ederek NATO'yu harekete geçmeye davet etmiş, ABD ve NATO Genel Sekreteri ise Rusya'dan kaynaklı kasıtlı bir saldırı olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Polonya Milli Takımı'na F-16'lar eşlik etti

Gergin geçen günlerin ardından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için yola çıkan Polonya Milli Takımı'nı taşıyan uçağa, Ukrayna sınırı boyunca F-16'ların eşlik etmesi dikkat çekti.

F-16'lardan biri, kokpitinden takıma ve dünyaya bir mesaj paylaşmayı da ihmal etmedi.

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