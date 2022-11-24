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Gana, ilk yarıda rakip ceza sahasına giremedi

Gana, ilk yarıda rakip ceza sahasına giremedi

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'le karşılaşan Gana, bu turnuvada bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla buluşamayan ilk takım oldu.