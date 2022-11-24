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Gana, ilk yarıda rakip ceza sahasına giremedi
2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'le karşılaşan Gana, bu turnuvada bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla buluşamayan ilk takım oldu.
- 24.11.2022 - 21:51
Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 65. dakikada Cristiano Ronaldo, 73. dakikada Andre Ayew, 78. dakikada Joao Felix, 80. dakikada Raphael Leao ve 89. dakikada Osman Bukari'den geldi.
Gana ilk yarıda ceza sahasında içinde topla buluşamadı
Gana, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla buluşamayan ilk takım oldu.
Maçın ilk yarısında 240 kez topla buluşan Afrika temsilcisi, ilk yarıyı şut çekemeden noktaladı.