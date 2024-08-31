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Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691’e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60’a yükseldi.