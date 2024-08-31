Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

İHA
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 330 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 5 saldırıda 89 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
40 BİN 691 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 691’e, yaralıların sayısının 94 bin 60’a yükseldiği kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış