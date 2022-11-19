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    Gianni Infantino: Katar'a ahlaki ders veremezler

    Gianni Infantino: Katar'a ahlaki ders veremezler

    FIFA Başkanı İtalyan Gianni Infantino, Avrupa'dan gelen insan hakları nedeniyle büyük eleştiri alan Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkesi Katar'a sahip çıktı. Infantino, ilginç sözler kullandı.
    • 19.11.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:31
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    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yarın Katar ile Ekvador arasında yapılacak mücadele ile başlayacak.

    Dev organizasyonun açılışına 1 gün kala FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklamalar geldi.

    "Bugün eşcinsel hissediyorum"

    Doha'da basın toplantısı yapan Infantino, "Bugün farklı ve güçlü hislerim var. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi bir Arap gibi hissediyorum. Bugün Afrikalı gibi hissediyorum. Bugün eşcinsel hissediyorum. Bugün engelli hissediyorum. Bugün göçmen işçi gibi hissediyorum." dedi.

    Gianni Infantino: Katar a ahlaki ders veremezler #1

    "Kızıl saçlarım olduğu için zorbalığa uğradım"

    Ayrımcılığa uğramanın nasıl bir his olduğunu bildiğini belirten Infantino, "Kızıl saçlarım olduğu için zorbalığa uğradım." diye konuştu.

    Gianni Infantino: Katar a ahlaki ders veremezler #2

    "Katar'a ahlaki ders veremezler"

    Avrupa'dan Katar'a gelen göçmen işci ve insan hakları eleştirilirene sert sözlerle yüklenen FIFA Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti.

    "Avrupa'nın önce 1000 yılı aşkın süredir kendi yaptıklarına baksın. Katar'a ahlaki ders veremezler."

    Gianni Infantino: Katar a ahlaki ders veremezler #3

    "Katar'daki göçmen işçiler kendi ülkelerinden daha fazla para kazanıyor"

    "Dünyada 1 milyar engelli var ve kimsenin umurunda değil" diyen Infantino, Katar'ı hedef göstermenin ikiyüzlülük olduğunu iddia etti. FIFA Başkanı, "Katar'daki göçmen işçiler kendi ülkelerinden daha fazla para kazanıyor." diye konuştu.

    Gianni Infantino: Katar a ahlaki ders veremezler #4

    "3 saat bira içmezlerse ölmezler"

    Turnuva boyunca stadyumlarda uygulanacak olan alkol yasağına dair konuşan Infantino, "Dünya Kupası için Katar'a gelecek taraftarlar, 3 saat bira içmezlerse ölmezler." ifadelerini kullandı.

    Gianni Infantino: Katar a ahlaki ders veremezler #5


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