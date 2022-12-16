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    Gianni Infantino'dan Katar'a övgü

    Gianni Infantino'dan Katar'a övgü

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en iyi turnuva olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 15:00
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    Katar'ın ev sahipliği yaptığı ve 18 Aralık'ta son şampiyon Fransa ile 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin arasında yapılacak final maçıyla son bulacak Dünya Kupası, kışın oynanan ilk turnuva olarak tarihe geçti.

    Büyük bir heyecanın yaşandığı mücadeleler ve sürpriz sonuçlar izleyenlerden tam not aldı.

    Birçok rekorun da kırıldığı maçlara seyirciler büyük ilgi gösterdi. Çoğu maçın kapalı gişe oynandığı turnuvaya Fas Milli Takımı damgasını vurdu.

    "En iyi Dünya Kupası"

    Dünya Kupası hakkında final öncesi açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğine teşekkür etti.

    Turnuva öncesi yapılan eleştirilerin saçma olduğunu söyleyen Infantino, "Gelmiş, geçmiş en iyi Dünya Kupası Katar'da yapıldı." ifadelerini kullandı.

    Gianni Infantino

    Gianni Infantino

     

     


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