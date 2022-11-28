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Dünya Kupası Haberleri

Gol düellosunun kazananı Gana

Gol düellosunun kazananı Gana

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti ve ilk üç puanını aldı.