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    Gol düellosunun kazananı Gana

    Gol düellosunun kazananı Gana

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti ve ilk üç puanını aldı.
    • 28.11.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 18:10
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Otto Addo'nun ekibi Gana ile Paulo Bento'nun yönetimindeki Güney Kore Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Gana'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

    Gana ilk yarıyı önde kapattı

    Mücadelenin 20. dakikasında Mohammed Salisu'nun golüyle öne geçen Gana, Mohammed Kudus'ün 34. dakikadaki golüyle farkı ikiye yükseltti. Gana'nın ikinci golünde asist Jordan Ayew'den geldi. Mücadelenin ilk yarısı Gana'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

    Gol düellosunun kazananı Gana #1

    Güney Kore eşitliği sağladı

    Güney Kore, ikinci yarıda tekrar skora dengeyi getirdi. Güney Kore'de Gue-Sung Cho, 58. dakikada farkı bire indirirken 61. dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi.

    Gol düellosunun kazananı Gana #2

    Kudus galibiyet golünü attı

    68. dakikada Gana'da Mohammed Kudus bir kez daha sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kudus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını tekrar öne geçirdi.

    Gol düellosunun kazananı Gana #3

    Gana ilk galibiyetini aldı

    Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Gana, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Turnuvadaki ilk maçında Uruguay'la golsüz berabere kalan Güney Kore, ikinci maçından puansız ayrıldı.

    Gol düellosunun kazananı Gana #4

    Güney Kore, Portekiz'le karşılaşacak

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son maçlarında Gana, Uruguay'la karşılaşacak. Güney Kore ise Portekiz'le mücadele edecek.

    Gol düellosunun kazananı Gana #5

    Gol düellosunun kazananı Gana #6

    Gol düellosunun kazananı Gana #7

    Gol düellosunun kazananı Gana #8


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