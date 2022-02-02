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    Güney Kore, Dünya Kupası bileti alan 15. takım oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 10:47
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    Güney Kore, Dünya Kupası bileti alan 15. takım oldu

    A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.

    Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A GRUBU

    Lübnan-Irak: 1-1

    Suriye-Güney Kore: 0-2

    İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

    B GRUBU

    Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

    Vietnam-Çin: 3-1

    Umman-Avustralya: 2-2

    Güney Kore, Dünya Kupası bileti alan 15. takım oldu #1


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