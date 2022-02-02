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Güney Kore, Dünya Kupası bileti alan 15. takım oldu
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 10:47
A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.
Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Lübnan-Irak: 1-1
Suriye-Güney Kore: 0-2
İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0
B GRUBU
Japonya-Suudi Arabistan: 2-0
Vietnam-Çin: 3-1
Umman-Avustralya: 2-2