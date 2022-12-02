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Güney Kore, Portekiz'i mağlup etti ve son 16'ya kaldı

Güney Kore, Portekiz'i mağlup etti ve son 16'ya kaldı

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu üçüncü ve son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz son 16'ya lider olarak kalırken, Güney Kore, ikinci olara üst tura çıktı.