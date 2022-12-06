Güney Kore'de Paulo Bento görevini bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'ya 4-1 yenilen Güney Kore'nin Portekizli teknik direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turunda güçlü rakibi Brezilya'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Güney Kore'de teknik direktör Paulo Bento görevini bıraktığını duyurdu.

2018 yılından bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 53 yaşındaki Bento, Portekiz, Gana ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan takımını ikinci olarak çıkarmayı başardı.

"Şu andan itibaren geleceği düşünmek zorundayız"

Brezilya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından futbolcularına ve federasyon başkanına ayrılık kararını bildiren Bento, "Eylül ayında aldığım bir karardı ve bu kesinleşti. Yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren geleceği düşünmek zorundayız." diye konuştu.

57 maçta 35 galibiyet aldı

Portekizli çalıştırıcı, Güney Kore ile çıktığı 57 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı.