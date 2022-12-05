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    Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde

    Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 00:30
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    Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

    Güney Kore’nin büyük mücadele vermesine karşın Sambacılar, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

    Brezilya'nın golleri ilk yarıda geldi

    Karşılaşmada Brezilya’nın gollerini 7. Dakikada Vinicius Junior, 13. Dakikada penaltıdan Neymar, 29. Dakikada Richralison ve 36. Dakikada Lucas Paqueta kaydetti.

    Güney Kore’nin tek golünü ise 76. Dakikada Paik Seung-ho attı.

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #1

    Neymar, üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı oldu

    30 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar, Brezilya tarihinde 3 Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü isim oldu. Neymar'dan önce bunu başaran iki isimler ise efsane futbolcular Pele ve Ronaldo olmuştu.

    PSG'nin yıldız oyuncusu, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol kaydetmişti. Neymar, attığı bu golle turnuvadaki 7. golünü kaydetti.

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #2

    Güney Kore'den Dünya Kupası'na veda

    Eski Fenerbahçeli Kim Min jae'li Güney Kore, H Grubu'nda Uruguay ve Gana'nın önünde, lider Portekiz'in arkasında ikinci tura son maçta çıkmıştı.

    Uzak Doğu temsilcisi, en son 2016'da gruptan çıkmış, bu kupadaki en büyük başarısını, 2002'de yarı final oynayarak yaşamıştı. Portekiz galibiyetiyle Son 16 bileti alan Güney Kore, Brezilya mağlubiyetiyle Dünya Kupası'na veda etti.

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #3

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #4

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #5

    Güney Kore yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde #6


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