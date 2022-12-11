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    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo mesajı

    Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, Portekiz'in Fas'a yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'ya destek oldular
    • 11.12.2022 - 16:21
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    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo mesajı

    Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta forması giyen Merih Demiral, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek paylaşımında bulundu.

    "İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek"

    Hakan Çalhanoğlu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek. 16-17 yıl istikrarlı şekilde bu seviyede performans çılgınlık derecesinde fedakarlık gerektiriyor." dedi.

    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral dan Cristiano Ronaldo mesajı #1

    "O, benim ve birçok insanın kahramanı"

    Daha önce Juventus'ta Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmez. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve her zaman da öyle kalacak. O, benim ve birçok insanın kahramanı." ifadelerini kullandı.

    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral dan Cristiano Ronaldo mesajı #2


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