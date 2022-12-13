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    Hindistan'da Lionel Messi heykeli

    Hindistan'da Lionel Messi heykeli

    Arjantin ile final için mücadele veren Lionel Messi'ye, Hindistan'daki hayranlarından heykelli destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:01
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rekorlara ve sürpriz sonuçlara imza atıldı.

    Fas ve Hırvatistan, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ve Portekiz'i ülkelerine gönderdi.

    Bugün oynanacak olan Arjantin-Hırvatistan ile yarın oynanacak olan Fransa-Fas maçlarının ardından finalistler belli olacak.

    Büyük heyecanın yaşandığı turnuva yoğun ilgiyle takip ediliyor.

    Özellikle Arjantin taraftarları, dünyaca ünlü yıldızları Lionel Messi'nin kupayı ülkelerine getireceğini düşünüyor.

    Kaptana olan sevgi ise farklı şeyleri de beraberinde getiriyor.

    Messi heykeli ile selfie

    Hindistan'da yaşayan bir grup Arjantin taraftarı da sokaklarını Arjantin'in bayraklarıyla donatıp, Lionel Messi'nin heykelini yaptıkları meydanda maçları takip ediyor.

    Maç öncesi bir araya gelen taraftarlar, sloganlar eşliğinde maçları takip ediyor. Heykel ile de fotoğraf çekilmeyi unutmuyorlar.

    Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Messi


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