Petrol
87.95
1.13%
Euro
19.5886
0.99%
Dolar
18.6334
0.01%
Altın
1.079
1.84%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
321.652
0.94%
BTXN Coin
5.65
4.24%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    Hırvatistan, beraberlikle turladı

    Hırvatistan, beraberlikle turladı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Hırvatistan, ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti.
    • 01.12.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 20:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Belçika Dünya Kupası'na veda etti

    Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan,  Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #1

    Lukaku net fırsatları harcadı

    Hırvatistan'ın ilk yarıda kazandığı bir penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Belçika adına Lukaku karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı.

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #2

    Belçika'nın tek golünü Batshuayi attı

    Gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, ardından Fas'a 2-0 kaybetmişti. Hırvatlar karşısında skor üretemeyen Belçika'nın turnuvadaki tek golü ise Fenerbahçeli Batshuayi'den geldi.

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #3

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #4

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #5

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #6

    Hırvatistan, beraberlikle turladı #7


    ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti
    Dünya

    ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı
    3. Sayfa

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı

    Görüş Bildir