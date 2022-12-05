Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında normal süresi 1-1 biten maçta Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Hajime Moriyas'nun ekibi Japonya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçta penaltılardaki 3-1'lik üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, Japonya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Japonya öne geçti

Grubunu 6 puanla lider tamamlayan Japonya, Rusya'da düzenlenen bir önceki turnuvanın finalisti Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı boyunca etkili olan Sumaraylar, 43. dakikada 1-0 öne geçti.

Ritsu Doan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Maya Yoshida arka direkte topu ortaya çevirdi. Daizen Maeda, altıpas önünden gelişine vurdu ve topu Dominik Livakovic'in sağından ağlarla buluşturdu.

Hırvatistan eşitliği sağladı

İlk yarıyı Japonya 1-0 önde tamamlarken; daha önce rakibiyle oynadığı iki maçın birini kazanan birinde ise berabere kalan Hırvatistan, 55. dakikada skoru eşitledi.

Dejan Lovren'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ivan Perisic, penaltı noktasının hemen gerisinden harika yükseldi ve aynı güzellikteki kafa vuruşuyla topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.

Dünya Kupası'nda uzatmalara giden ilk karşılaşma oldu

Hırvatistan skoru eşitledikten sonra oyun üstünlüğünü ele alsa da iki takımın çabası sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Bu maç, Dünya Kupası'nda uzatmalara giden ilk karşılaşma oldu.

Uzatmada eşitlik bozulmadı

İlk uzatmalarda Japonya daha etkiliydi. Modric'in de oyundan alınmasının ardından orta sahada kontrollü bir performans sergileyen Japonya, gole yaklaştı ancak öne geçme fırsatından yararlanamadı.

İkinci uzatmalarda ise Hırvatistan'ın üstünlüğü vardı. Bunlara karşın iki takımına da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma penaltılara gitti.

Hırvatistan çeyrek finale yükseldi

Penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi. Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.