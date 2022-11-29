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Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı
2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti ve A grubundan lider olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 20:21
- Güncelleme : 29.11.2022 - 20:25
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Hollanda A Grubu’nu ilk sırada bitirerek son 16 turuna lider olarak yükseldi.
Hollanda, ev sahibi Katar ile Al Bayt Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Gambiyalı hakem Bakary Gassama düdük çaldı.
Holanda rahat kazandı
26. dakikada Klaassen’in pasıyla ceza sahasına giren Gakpo, Hollanda’yı 1-0 öne geçiren golü attı.
Gakpo tüm maçlarda gol atmayı başardı
23 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
Portakallar, ikinci yarıya da golle başladı. Depay’ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Frenkie de Jong farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
Hollanda 7 puan ile lider çıktı
Skor avantajını eline alan Hollanda, rakibine de gol izni vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 7’ye yükseltti.