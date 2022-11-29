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Dünya Kupası Haberleri

Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı

Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti ve A grubundan lider olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.