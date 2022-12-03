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    Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı

    Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
    • 03.12.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 20:04
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Louis van Gaal'in ekibi Hollanda ile Gregg Berhalter'in yönetimindeki ABD, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Hollanda çeyrek finale yükselirken, ABD turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Hollanda 3 golle kazandı

    Hollanda'ya turu getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries kaydetti.

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #1

    ABD'nin tek golü Wright'tan

    ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada  Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyen Haji Wright'tan geldi.

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #2

    Weghorst oyuna sonradan dahil oldu

    Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #3

    Rakipleri Arjantin veya Avustralya olacak

    Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi Arjantin - Avustralya maçının galibi olacak.

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #4

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #5

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #6

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #7

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #8

    Hollanda, ABD yi yenerek çeyrek finale kaldı #9


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