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    Hollanda, Senegal'i iki golle geçti

    Hollanda, Senegal'i iki golle geçti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın A Grubu maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.
    • 21.11.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 21:13
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    FIFA Dünya Kupası 2022 A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

    Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wilton Pereira Sampaio yönetti. Müsabaka, 2-0'lık Hollanda üstünlüğüyle noktalandı.

    Galibiyet golleri son dakikalarda geldi

    Portakallar adına galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Cody Gakpo ve 90+9. dakikada Klaassen kaydetti.

    Hollanda, Senegal i iki golle geçti #1

    Weghorst forma giymedi

    Hollanda'da, Beşiktaş formasını terleten Wout Weghort mücadelede süre almadı.

    Hollanda, Senegal i iki golle geçti #2

    Hollanda ve Ekvador'un averajları eşit

    Bu sonuçla Hollanda, 3 puan ve +2 averaj sonrası Ekvador ile her şeyini eşitledi. Sahadan eli boş ayrılan Senegal ise Katar ile beraber son sırayı paylaştı.

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