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    Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 00:57
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    Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi.

    Arjantin Molina ile öne geçti, Messi ile farkı açtı

    Karşılaşmanın çoğunluğunda üstün oynayan Sambacılar, Nahuel Molina’nın 35. dakikada ve Lionel Messi’nin penaltıdan 73’te attığı gollerle 2-0 öne geçti.

    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #1

    Beşiktaş'lı Weghorst maça denge getirdi

    Ancak Portakallar, Wout Weghorst ile maçın kaderini değiştirdi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, 83’te ve frikikten 90+11’de bulduğu gollerle mucizevi bir şekilde takımına beraberliği sağladı.

    90 dakika, skorun 2-2'ye gelmesiyle sona erince uzatma devresine geçildi.

    Uzatma devresinde de sonuç değişmeyince penaltılara gidildi.

    Takım kaptanı Virgil van Dijk ve Steven Berghuis, penaltıları kaçırırken, Lionel Messi ve Leandro Paredes hedeflerini tutturdu: 4-2

    Teun Koopmeiners ile Gonzalo Montiel de penaltıyı gole çevirdi: 5-3

    Wout Weghorst, penaltı vuruşunu gole çevirirken Enzo Fernandez, kullandığı penaltı vuruşunda topu dışarı yolladı: 5-4

    Luuk de Jong, penaltıyı gole çevirken, Lautaro Martinez de penaltıdan golünü kaydetti ve Arjantin yarı finale yükseldi: 6-5

    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #2

    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #3

    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #4

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    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #6

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    Hollanda yı penaltılarda deviren Arjantin yarı finalde #13


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