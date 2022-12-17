Hugo Lloris: Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Hugo Lloris Arjantin karşısında, "Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz. Zor bir maç olacak ama her türlü senaryoya hazır olacağız." dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final mücadelesinde ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ve Arjantin kupaya ulaşmak için Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Hugo Lloris, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Oyun planımıza sadık kalacağız"

Kaleci Hugo Lloris yarınki finalde iki büyük futbol ülkesinin karşılaşacağını belirterek, "Oyun planımıza sadık kalacağız. Fransızların arkamızda olduğunu biliyoruz ve gerisi önemli değil. Messi'nin futbol tarihinde ne olduğunu biliyoruz ama bu, Fransa ve Arjantin arasında bir maç." şeklinde görüş belirtti.

"Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz"

Lloris, Dünya Kupası'nı iki kez kaldıran ilk kaptan olma olasılığıyla ilgili, "Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz. Zor bir maç olacak ama her türlü senaryoya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Finale odaklanmaya devam edeceğiz"

Takımdaki hasta futbolcular hakkında yeni bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Lloris, "Bu sabah kimseyi görmedim. Eminim bir sonraki antrenmana kadar iyi haberler alacağız. Virüse gelirsek, böyle şeylere karşı her zaman hazırlıklı olamıyorsunuz. Fakat finale odaklanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.