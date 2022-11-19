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    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu

    22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nda futbolcular, Katar'daki sıcaklara karşı değişik bir yönteme başvurdu.
    • 19.11.2022 - 18:36
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    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu

    Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katılan İngiltere Milli Takımı, Katar'da yapılacak turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

    Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, Rusya 2018'te yarı finale kadar yükselmiş ancak Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. Southgate'in öğrencileri, üçüncülük maçında da Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

    İngiltere'den ilginç çözüm

    Bu kez hedefi şampiyonluk olarak belirleyen İngiltere, Katar'da oynayacağı grup maçları öncesi antrenmanlara başladı.

    Öğle saatlerinde Teknik Direktör Gareth Southgate yönetiminde çalışmalarını sürdüren İngiliz oyuncular sıcaktan korunmak için ilginç yollara başvurdular.

    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu #1

    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu İZLE

    İngiltere B Grubu'nda bulunuyor

    İngiltere, 2022 Dünya Kupası'nda İran, ABD ve Galler ile B Grubu'nda yer alıyor.

    İngilizler, turnuvada ilk maçını 21 Kasım saat 16.00'da İran, ikinci maçını 25 Kasım saat 22.00'de ABD, 29 Kasım saat 22.00'de ise Galler ile oynayacak.

    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu #2


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