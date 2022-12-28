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    İngilizleri şaşırtan Dünya Kupası anketi

    Katar 2022 Dünya Kupası, BBC'nin yaptığı ankette yüzde 78 oy alarak tarihin en iyi Dünya Kupası seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 08:53
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    İngilizleri şaşırtan Dünya Kupası anketi

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Fransa'yı yenen Arjantin kazandı.

    Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynadı.

    Favoriler erken elendi

    Brezilya, Portekiz, İspanya, Almanya gibi favori gösterilen takımlar turnuvaya erken veda ederken, Fas Milli Takımı tarih yazdı.

    Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen Afrika Kıtası'nın ilk ülkesi olmayı başaran Fas, oynadığı futbolla beğeni topladı.

    Turnuva öncesi ağır eleştirilerin yapıldığı Katar hükümeti ise Dünya Kupası'na en iyi ev sahipliği yapan ülke seçildi.

    Katar

    Katar'ı eleştirmişlerdi

    Özellikle İngiliz basını tarafından alkol yasağı ve kıyafet teddbirleri ağır eleştiriler almıştı. Birçok ülke basını turnuvanın Katar'dan alınmasını bile yazmıştı.

    Bunların başını çeken İngiliz BBC, turnuva sonrası anket yaptı.

    "En iyi Dünya Kupası" anketinin sonucu ise İngilizleri şaşırttı. Ankete katılanların yüzde 78'i Katar'ı seçti.

    BBC Katar

    İngiliz taraftarları alkol yasağı durdurdu haberi

    Katar

     

     


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