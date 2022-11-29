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Dünya Kupası Haberleri

İngiltere güle oynaya gruptan lider çıktı

İngiltere güle oynaya gruptan lider çıktı

FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve adını liderlikle son 16 turuna yazdırdı. Galler ise turnuvaya veda etti.