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    İngiltere güle oynaya gruptan lider çıktı

    İngiltere güle oynaya gruptan lider çıktı

    FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve adını liderlikle son 16 turuna yazdırdı. Galler ise turnuvaya veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 00:15
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    Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve 7 puanla zirvede yer alarak son 16 turuna yükseldi.

    Grupta 1 puanla son sırada kalan Galler ise turnuvaya veda etti.

    Yıldızlar galibiyeti getirdi

    İngiltere'nin galibiyet gollerini 50 ve 68'de Marcus Rashford ile 51'de Phil Foden kaydetti.

    Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere maça; Pickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Kane 11'iyle başladı.

    Galler ise sahaya; Ward, Williams, Rodon, Mepham, Davies, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore ilk 11'iyle çıktı.

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    İlk yarı golsüz tamamlandı

    Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 50. dakikada Marcus Rashford'ın serbest vuruştan attığı şık golle Galler karşısında 1-0 öne geçti.

    Dakika 51. Harry Kane'in asistinde arka direkte Phil Foden skoru 2-0'a getirdi.

    Rashford'dan bir gol daha! 25 yaşındaki futbolcu 68. dakikada kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti.

    Maç 3-0 sona erdi

    Geride kalan dakikalarda her iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maç İngiltere'nin Galler karşısında 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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