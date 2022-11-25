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    İngiltere ile ABD yenişemedi

    İngiltere ile ABD yenişemedi

    2022 FIFA Dünya Kupası B grubunda İngiltere ile ABD'nin karşı karşıya geldiği maç, golsüz berabere sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 00:25
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    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA DÜnya Kupası'nda, B grubunda favorilerden İngiltere, ABD ile karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen mücadelede iki takımın da kontrollü oyun anlayışı sonrası karşılaşma golsüz berabere bitti.

    İngiltere liderliği korudu

    Bu sonuçla İngiltere, 4 puanla liderliği korurken, İran 3 puanla 2., ABD 2 puanla 3. ve Galler 1 puanla son sırada yer aldı.

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    İlk yarı

    Temposu düşük başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak İngiltere’den geldi. Ceza alanında hareketlenen Kane’in vuruşunda, Zimmerman’ın müdahalesiyle top kornere gitti.26 dakikada sağ taraftan ortalanan topa ceza alanında McKennie gelişine çok güzel vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

    İran’ın Galler’i yenmesiyle puana daha çok ihtiyacı olan ABD, 33. dakikada gole çok yaklaştı. Chelsea forması giyen Pulisic’in ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, üst direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

    İkinci yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da net fırsat yakalayamadı. İngiltere Harry Kane'in 90+3. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak bu pozisyonda da top yandan auta gitti. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

    Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Haji Wright, mücadelenin 83. dakikasında yerini Sargent'a bıraktı.

    Gruptaki son maçlarda İran-ABD ve Galler-İngiltere karşılaşmaları oynanacak.

    Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 68 bin 463 kişinin izlediği açıklandı.

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