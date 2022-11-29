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    İngiltere'den Marcus Rasford'tan harika frikik golü

    İngiltere'den Marcus Rasford'tan harika frikik golü

    Dünya Kupası B Grubu 3. maçında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. 50. dakikada frikikte topun başına geçen Marcus Rasford uzaktan harika bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 00:17
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    2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler.

    Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

    Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

    İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

    İlk yarı golsüz berabere geçti

    Mücadeleye etkili başlayan İngiltere ilk yarıda Galler'in kilidini açamadı. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere, 50. dakikada kaleye yakın bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #1

    Frikiğin başına Rasford geçti

    Topun başına Manchester United'in yıldızı Marcus Rashford geçti.

    Müthiş bir gole imza attı

    Uzak köşeye harika bir şut çıkaran yıldız hücumcu, Ward'u avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    (Görüntüler TRT'den alınmıştır)

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #2

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #3

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #4

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #5

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #6

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #7

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #8

    İngiltere den Marcus Rasford tan harika frikik golü #9


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