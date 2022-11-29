İngiltere'den Marcus Rasford'tan harika frikik golü

Dünya Kupası B Grubu 3. maçında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. 50. dakikada frikikte topun başına geçen Marcus Rasford uzaktan harika bir gole imza attı.

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

İlk yarı golsüz berabere geçti

Mücadeleye etkili başlayan İngiltere ilk yarıda Galler'in kilidini açamadı. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere, 50. dakikada kaleye yakın bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

Frikiğin başına Rasford geçti

Topun başına Manchester United'in yıldızı Marcus Rashford geçti.

Müthiş bir gole imza attı

Uzak köşeye harika bir şut çıkaran yıldız hücumcu, Ward'u avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)