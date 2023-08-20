İngiltere'yi yenen İspanya, Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi oldu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

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Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak olarak düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

9. kez düzenlenen organizasyonun finali Stadium Australia'da yapıldı. Tarihlerinde ilk kez finale yükselen iki ülkenin maçında kazanan 1-0'lık skorla İspanya oldu.

Olga şampiyonluk golünü attı

Mücadelenin ilk yarısı İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Tek gol 29. dakikada Olga Carmona'dan geldi. Genç sol bek, 1-1 devam eden yarı finalde takımının İsveç'i saf dışı bırakmasını sağlayan golü de atmıştı.

Hermoso penaltıdan yararlanamadı

İkinci yarının 70. dakikasında İspanya, Jennifer Hermoso ile penaltıdan yararlanamadı. Beyaz noktadan avlaması çok zor olan kalecilerden Marry Earps, İngiltere’nin iki farklı geriye düşmesine engel oldu.

İspanya şampiyonluğunu ilan etti

Daha önce dünyanın en iyi kadın futbolcusu seçilen, iki Ballon d'Or sahibi 29 yaşındaki İspanyol efsane Alexia Putellas, 90. dakikada Maria Caldentey'in yerine oyuna dahil oldu. 13 dakika ilave süre eklenen maçta başka gol olmayınca İspanya şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuva rekoru kırıldı

Şampiyonluğa ulaşan İspanya 10 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olurken İngiltere’ye ise 7,5 milyon dolar verildi.

Toplam 110 milyon doları takımlar arasında paylaştıran FIFA, önceki şampiyonaya oranla 80 milyon dolar daha fazla dağıtarak turnuva rekoru kırdı.

En başarılı takım ABD finali göremedi

Son iki turnuvanın şampiyonu olan ve bu turnuvanın da favori takımları arasında yer alan ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, kupayı 4 kez kazanmıştı.

İlk kez 1991'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ABD; 1999, 2015 ve 2019'da aynı başarıya ulaştı. 1995'te Norveç şampiyon olurken, Almanya 2003 ve 2007'de, Japonya ise 2011'de kupanın sahibi olmuştu.