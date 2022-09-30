İran'da kadın hakları grubu FIFA'ya mektup gönderdi

İran'da kadın hakları grubu, FIFA'ya ülkenin Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan men edilmesi için çağrıda bulundu.

İran'da olaylar sürüyor. Son olarak A Milli Takım oyuncuları maç öncesi seremonisine siyah ceketlerle çıkmışlardı.

İran'daki kadın hakları grubu Open Stadiums (Stadyumları Açın), son olarak FIFA Başkanı Infantino'ya kadınların İran'da halen stadyumlara alınmadığına dair bir mektup gönderdi.

"Futbol hepimiz için güvenli bir alan olmalı"

Grubun mektubunda; "İran Futbol Federasyonu sadece rejimin suçlarının ortağı değil, aynı zamanda Milli Takımımız nerede oynarsa oynasın kadınların güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Futbol hepimiz için güvenli bir alan olmalı." yazıyordu.

"İran'ın 2022 Dünya Kupası'ndan derhal çıkarılmasını istiyoruz"

Mektubun devamında ise; "İranlı futbol taraftarları olarak, İran'ın yaklaşmakta olan FIFA Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili en derin endişemizi dile getirmemizin nedeni budur. FIFA, yalnızca temel insan haklarına ve haysiyetlerine saygı göstermeyi reddetmekle kalmaz, aynı zamanda şu anda kendi halkına işkence edip, öldürürken neden İran devletine ve temsilcilerine küresel bir sahne versin ki? Bu nedenle FIFA'dan tüzüğünün 3. ve 4. maddelerine dayanarak İran'ı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan derhal çıkarmasını istiyoruz." yazıldı.

FIFA, yaptırım uygulayabilir

Söz konusu 3. ve 4. maddelerde yer alan bilgiler; insan hakları ve cinsiyet, ırk, din ve diğer konulara dayalı ayrımcılık yapmama konularını kapsıyor. İhlal durumunda FIFA, söz konusu ülkeyi küresel sahneden uzaklaştırma veya ihraç ile cezalandırma yoluna gidebilir.