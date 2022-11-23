İspanya, Kosta Rika'yı 7 golle geçti

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika ile karşılaştı. İspanya mücadeleyi 7-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

E Grubu'nun 2. karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı.

Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya farklı skorla kazanmayı başardı.

İspanya farklı kazandı

Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden İspanya, büyük turnuvalardaki en farklı galibiyetini aldı.

İspanya’nın gollerini 11'inci dakikada Olmo, 21'de Asensio, 31 (P) ve 54'te Torres, 74'te Gavi, 90’da Soler ve 90+2 Morata attı.





Rakiplerine gözdağı verdi

Turnuvanın favorilerinden olan İspanya, bu skorla birlikte rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Kosta Rika maçı şut çekmeden tamamladı

İspanyollar, 90 dakika boyunca Kosta Rika'ya kurduğu üstünlükle rakibini sahadan sildi. Kosta Rika, İspanya karşısında maç boyunca hiç şut çekemedi.

İspanya gruptaki 2’nci maçında 27 Kasım’da Almanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise aynı tarihte Japonya ile mücadele edecek.

