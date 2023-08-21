İspanya'yı şampiyon yapan Carmona, maç sonunda babasının ölüm haberini aldı FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Final maçında İspanyollara kupayı getiren golü atan Olga Carmona, babasının ölüm haberini maçın ardından aldı.

DHA

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Avustralya Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya rakibini 1-0 mağlup etti. İspanyollara kupayı getiren golü 29'uncu dakikada Olga Carmona kaydetti.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’ndan (RFEF) maçtan sonra yapılan açıklamada, şöyle denildi:

RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü bildirdiği için derin üzüntü duymaktadır. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin.

"Bu gece beni izlediğini ve benimle gurur duyduğunu biliyorum"

Olga Carmona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: