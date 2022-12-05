Ivan Perisic'ten başarılı gol istatistiği

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Perisic, attığı golle başarılı istatistiklere imza attı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Hajime Moriyas'nun ekibi Japonya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçta penaltılardaki 3-1'lik üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, Japonya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Hırvatistan'ın golünü atan Ivan Perisic bu golüyle birçok alanda iyi istatistiklerle kendine yer buldu.

Gol sayısında Mandzukic'i yakaladı

Perisic, ülkesi tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sıradaki Mandzukic'i yakaladı.

Büyük turnuvalarda en çok gol atan Hırvat oyuncu

Büyük bir turnuvadaki gol sayısını 10'a çıkaran Perisic, 9 gollü Davor Suker'i geçerek bu alanda ilk sıraya yükseldi.

En çok katkı veren 3. isim oldu

Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktığı 2014'teki turnuvadan bu yana Ivan Perisic'ten (6 gol ve 4 asist) daha fazla gole katkı sağlayan sadece iki oyuncu var: Lionel Messi (12) ve Kylian Mbappe (11).