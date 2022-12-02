Petrol
86.86
-0.02%
Euro
19.609
-0.04%
Dolar
18.6285
-0.02%
Altın
1.075
-0.48%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.362
0.04%
BTXN Coin
5.43
-2.86%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ivan Rakitic'ten Romelu Lukaku'ya tatil teklifi

    Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan'ın son maçta Belçika'ya kaybetmeyerek üst tura kalmasının ardından eski Hırvat oyuncu Ivan Rakitic, çok sayıda fırsat harcayan Romelu Lukaku'yu tatile çağırdı.
    • 02.12.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ivan Rakitic'ten Romelu Lukaku'ya tatil teklifi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

    Lukaku eleştirelerin hedefi oldu

    Belçika'da yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen Romelu Lukaku eleştirilerin hedefi oldu.

    Ivan Rakitic ten Romelu Lukaku ya tatil teklifi #1

    Rakitic, Lukaku'ya çağrıda bulundu

    Karşılaşma sonrasında İspanya La Liga'nın Sevilla takımında oynayan Hırvat oyuncu Ivan Rakitic ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

    Ivan Rakitic ten Romelu Lukaku ya tatil teklifi #2

    Rakitic, Lukaku'ya teşekkür etti

    Milli formaya iki yıl önce veda eden Ivan Rakitic, paylaşımında Lukaku'ya kaçırdığı pozisyonlar için teşekkür etti.

    Rakitic, "Haydi Lukaku! Lukaku'ya bu performansından dolayı Split şehrinde bir aylık tatil önermeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Ivan Rakitic'ten Romelu Lukaku'ya tatil teklifi İZLE

    106 maça çıktı

    Hırvatistan formasını ilk olarak 19 yaşında giyen Rakitic, milli forma ile 106 karşılaşmaya çıkarken 15 gol kaydetti.

    Ivan Rakitic ten Romelu Lukaku ya tatil teklifi #3


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    '4 yıldır biz burada eylemdeyiz'
    Gündem

    '4 yıldır biz burada eylemdeyiz'

    Bayburt’ta, türbelerde Hz. Musa’nın sandukasını arayan şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    Bayburt’ta, türbelerde Hz. Musa’nın sandukasını arayan şahıs yakalandı

    Görüş Bildir