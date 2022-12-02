Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan'ın son maçta Belçika'ya kaybetmeyerek üst tura kalmasının ardından eski Hırvat oyuncu Ivan Rakitic, çok sayıda fırsat harcayan Romelu Lukaku'yu tatile çağırdı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

Lukaku eleştirelerin hedefi oldu

Belçika'da yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen Romelu Lukaku eleştirilerin hedefi oldu.

Rakitic, Lukaku'ya çağrıda bulundu

Karşılaşma sonrasında İspanya La Liga'nın Sevilla takımında oynayan Hırvat oyuncu Ivan Rakitic ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Rakitic, Lukaku'ya teşekkür etti

Milli formaya iki yıl önce veda eden Ivan Rakitic, paylaşımında Lukaku'ya kaçırdığı pozisyonlar için teşekkür etti.

Rakitic, "Haydi Lukaku! Lukaku'ya bu performansından dolayı Split şehrinde bir aylık tatil önermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ivan Rakitic'ten Romelu Lukaku'ya tatil teklifi İZLE

106 maça çıktı

Hırvatistan formasını ilk olarak 19 yaşında giyen Rakitic, milli forma ile 106 karşılaşmaya çıkarken 15 gol kaydetti.