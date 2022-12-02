Japonya 29 yıl sonra sevindi

Japonya Milli Takımı, Doha'da üst tura çıkarak 29 yıl önceki "trajediyi" sevince dönüştürdü.

Katar'da 1993'teki final eleme maçında Irak ile 2-2 berabere kalarak 1994 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybeden Japonya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grubunu lider tamamlayarak 29 yıl önce Doha'da yaşadığı "trajedi"yi sonlandırdı.

Japonya grubunu lider bitirdi

Katar'ın ev sahipliğindeki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu'ndaki son maçında Asya ekibi, İspanya ile karşılaştı. Avrupalı rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Japonya, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve E Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı.

Grup aşamasında önce Almanya'yı, daha sonra İspanya'yı mağlup eden Japon takımı, böylelikle ismini üst tura yazdırdı.

Japon halkı büyük sevinç yaşadı

Koleksiyonlarında "Dünya Kupası" bulunduran her iki takımı yenerek tur biletini kapan Japonya Milli Futbol Takımı, halkına büyük sevinç yaşattı.

"Doha Trajedisi" sona erdi

Japon takımı, Ekim 1993'te Doha'da oynanan final eleme maçında Irak ile karşılaştı ve 2-2 berabere kalarak 1994 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybetti.

Japonya, son dakikada yediği golle elenirken Japon halkı, bu yenilgiyi "Doha Trajedisi" olarak nitelendirdi. Katar'da elde edilen başarıyla Japon toplumu, bu trajedinin sonlandığını düşünüyor.