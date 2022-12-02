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    Japonya, Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıktı

    Japonya, Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıktı

    Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya gibi devlerin olduğu E grubundan, Japonya lider olarak çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 01:20
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 01:29
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    2022 Dünya Kupası'nda E grubunda, Almanya ve İspanya gibi zorlu rakiplerine rağmen Japonya, gruptan 6 puan ile lider olarak çıkarak son 16'ya kaldı.

    E grubunda 2 maçı kazanan ve bir mağlubiyet alan Japonya, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinde de rol oynadı.

    Japonya kazandı, Almanya elendi

    2-1 Japonya'nın üstünlüğüyle biten Japonya - İspanya maçının ardından Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen Dünya Kupası'na veda etti.

    Bu sonuçların ardından son 16 turunda Japonya, Hırvatistan ile eşleşirken, İspanya ise Fas'ın rakibi oldu.

    Japonya, Almanya ve İspanya nın olduğu gruptan lider çıktı #1

    Elon Musk'tan Japonya'ya tebrik

    Ünlü milyarder Elon Musk da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Japonya'nın galibiyetini kutladı.

    Musk, "Tebrikler Japonya" paylaşımında bulundu.

    Japonya, Almanya ve İspanya nın olduğu gruptan lider çıktı #2

    Japonya, Almanya ve İspanya nın olduğu gruptan lider çıktı #3


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