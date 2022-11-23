Petrol
84.63
-4.24%
Euro
19.3046
0.66%
Dolar
18.6234
0.10%
Altın
1.043
0.20%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
312.678
1.18%
BTXN Coin
5.86
-3.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu

    Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu

    Japonya, Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya'yı 2-1 yendi. Maçın ardından anime karakteri Tsubasa sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 19:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya ile Japonya, Uluslararası Halife Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetti.

    Arjantin'in ardından Almanya da Katar'da ilk maçında büyük bir sürpizle karşılaştı.

    Dünya Kupası'nda favori gösterilen Almanya ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.

    Kupaya galibiyet ile başladı

    Japonya üst üste 7. kez katıldığı Dünya Kupası'na galibiyet ile başladı.

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #1

    Sosyal medyada alay konusu oldu

    Dünya Kupası'nın favorileri arasında görülen Almanya'nın Japonya'ya yenilmesi şaşkınlıkla karşılanırken sosyal medyada da bu durum ti'ye alındı.

    Büyük sürprizlerin yaşandığı kupada Arjantin'in ardından Almanya'da sosyal medyada alay konusu oldu.

    Tsubasa gündem oldu

    Birçok kullanıcı Twitter'dan Tsubasa anime karakterini paylaşarak "Japonya karşısında Almanya" tweetleri attılar.

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #2

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #3

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #4

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #5

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #6

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #7

    Japonya nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu #8


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları
    Gündem

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız
    Dünya

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız

    Görüş Bildir