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Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu

Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu

Japonya, Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya'yı 2-1 yendi. Maçın ardından anime karakteri Tsubasa sosyal medyada gündem oldu.