- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu
Japonya'nın galibiyetinden sonra Tsubasa gündem oldu
Japonya, Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya'yı 2-1 yendi. Maçın ardından anime karakteri Tsubasa sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 19:10
Almanya ile Japonya, Uluslararası Halife Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetti.
Arjantin'in ardından Almanya da Katar'da ilk maçında büyük bir sürpizle karşılaştı.
Dünya Kupası'nda favori gösterilen Almanya ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.
Kupaya galibiyet ile başladı
Japonya üst üste 7. kez katıldığı Dünya Kupası'na galibiyet ile başladı.
Sosyal medyada alay konusu oldu
Dünya Kupası'nın favorileri arasında görülen Almanya'nın Japonya'ya yenilmesi şaşkınlıkla karşılanırken sosyal medyada da bu durum ti'ye alındı.
Büyük sürprizlerin yaşandığı kupada Arjantin'in ardından Almanya'da sosyal medyada alay konusu oldu.
Tsubasa gündem oldu
Birçok kullanıcı Twitter'dan Tsubasa anime karakterini paylaşarak "Japonya karşısında Almanya" tweetleri attılar.