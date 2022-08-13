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    Katar, 2022 Dünya Kupası etkinlik takvimini duyurdu

    Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nın etkinlik programı belli oldu.
    • 13.08.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 17:14
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    Katar, 2022 Dünya Kupası etkinlik takvimini duyurdu

    Katar, 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemek için dünyanın çeşitli ülkelerinden Katar'a gelecek futbolseverleri, çeşitli etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor.

    20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası öncesi son 100 gün için geri sayım başladı.

    Proje ve Miras Yüksek Komitesi Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Halid Ali el-Mevlevi kupa kapsamındaki etkinliklere ilişkin açıklama yaptı.

    Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta oynanacak maç ile sona erecek 2022 Dünya Kupası boyunca çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

    Katar, 2022 Dünya Kupası etkinlik takvimini duyurdu #1

    Maçlar dev ekranlardan takip edilecek

    Ülkenin pek çok noktasına kurulacak dev ekranlardan taraftarlara maçları takip etme imkanı sunulacak, Doha'da 6 kilometre boyunca uzanan sahil şeridinde performans sanatları ile kültürel etkinlikler düzenlenecek, yiyecek büfeleri açılacak, kupa maçlarının oynanacağı stadyumların çevresinde 6 bini aşkın sanatçı tarafından el sanatları, müzik, moda, tasarım, sahne sanatları etkinlik ve ürünleri sergilenecek.

    Lusail kenti Dünya Kupası'nın merkezi olacak

    Lusail kentindeki programda, sokak sanatları, araba tutkunları için etkinlikler ve ışık gösterileri, El-Meha Adasında, buz pateni, sirk gösterileri başta olmak üzere çeşitli oyun ve aktiviteler ile konserler, Ras Bu Fontas Metro istasyonu yakınlarında Arcadia Spectacular sanat kolektifi tarafından düzenlenecek müzikal etkinlikler ve 974 Stadı yakınlarındaki etkinlikte de su sporları gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra müzeler, Doha'daki geleneksel Vakıf Çarşısı, Katara Kültür Köyü ve Meşireb Şehir Merkezi gibi turistik noktada da çok sayıda etkinlikler yapılacak.


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