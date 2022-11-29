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    Katar'da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor

    Katar'da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor

    2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanacak ABD - İran maçı öncesi Love pazubandı takan bir ABD taraftarı, polis tarafından stattan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 22:27
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    Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam ediyor.

    Katar'da düzenlenen turnuvaya ülkenin geleneksel görüşleri nedeniyle zaman zaman eleştiriler yapılıyor.

    Organizasyon başladıktan sonra, aralarında İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu yedi Avrupa takımı, LGBT ile dayanışma için One Love logolu kol bandı takmayı planlıyordu.

    Love pazubandı yasaklandı

    Ancak Katar ve FIFA, Dünya Kupası maçlarında söz konusu pazubandını takmayı yasakladı.

    FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

    Katar da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor #1

    Eylemler devam ediyor

    FIFA'nın tüm açıklamalarına rağmen Dünya Kupası'nda LGBT destekçileri eylemlerine devam ediyor.

    Dün oynanan Portekiz-Uruguay karşılaşmasının 51. dakikasında elinde LGBT bayrağı olan bir taraftar sahaya girdi. Bir süre duran maç eylemcinin sahadan çıkarılmasıyla devam etti.

    Katar da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor #2

    Bugün ise saat 22.00'da başlayacak İran-ABD maçı öncesi One Love pazubandı sorunu yaşandı.

    Stattan çıkarıldı

    Gergin geçmesi beklenen mücadele öncesi One Love pazubandı takan bir ABD taraftarı, stattan çıkarıldı.

    Katar da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor #3

    Katar da LGBT destekçilerine göz açtırılmıyor #4


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