Katar'da Messi'nin kaldığı oda müze olacak

Katar, Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'nın ardından Lionel Messi'nin odasıyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

29 günlük Dünya Kupası serüveni muhteşem bir final maçıyla son buldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı kupayı Arjantin kazandı.

Lionel Messi'nin rekorlar kırdığı turnuva, en iyi Dünya Kupası olarak tarihe geçti.

Arjantin'in kupa töreninde Lionel Messi'nin giydiği Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt ise hafızalara kazındı.

Messi'nin Katar Emiri tarafından hediye edilen altın kaplama bişt ile kupayı kaldırmasının ardından dünya genelinde satış rekoru kırıldı.

Hatta bir Ummanlı avukat bişti satın almak için Messi'ye 1 milyon dolarlık teklif yaptı.

Katar, bu başarılı organizasyona bir yenilik daha eklemek için harekete geçti.

Odası müze olacak

Turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde konaklayan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'nin kaldığı oda müze yapılacak.

Böylece futbolseverler, Messi'nin maçlar ve antrenmanlardan arta kalan zamanını nerede geçirdiğine dair bir fikir sahibi olacak.