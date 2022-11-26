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    Kevin De Bruyne, Haaland ve Lukaku'yu karşılaştırdı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Belçika ile mücadele eden Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, milli takımdan arkadaşı Lukaku ve kulüp takımından arkadaşı Haaland hakkında konuştu.
    • 26.11.2022 - 18:50
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    Kevin De Bruyne, Haaland ve Lukaku'yu karşılaştırdı

    2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika ile boy gösteren Kevin de Bruyne, Fas ile karşılaşacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    De Bruyne, Fas karşısında galip gelerek 2022 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçlarını da kazanmak istediklerini belirtti.

    "Haaland'ı seçiyorum çünkü o çok özel bir futbolcu"

    Manchester City'nin yıldız futbolcusu, Erling Haaland mı daha iyi yoksa Romelu Lukaku mu daha iyi sorusunu da yanıtlandırdı.

    Yıldız futbolcu, "Bana bu soruyu sorman hiç hoş olmadı (Gülerek). Sanırım Haaland'ı seçiyorum. Lukaku benim kardeşim gibi. Onu gerçekten çok seviyorum. Ancak Haaland'ı seçiyorum çünkü o çok özel bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

    Kevin De Bruyne, Haaland ve Lukaku yu karşılaştırdı #1

    Haaland Premier Lig'e damga vurdu

    Sezon başında transfer olduğu Manchester City forması ile İngiltere Premier Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Haaland, 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

    Kevin De Bruyne, Haaland ve Lukaku yu karşılaştırdı #2

    Lukaku'nun başı sakatlıklarla dertte

    Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Romelu Lukaku ise Inter forması ile İtalya Serie A'da çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

    Kevin De Bruyne, Haaland ve Lukaku yu karşılaştırdı #3


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