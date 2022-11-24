Kim Min-Jae: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum

2022 Katar Dünya Kupası'nda Uruguay ile 0-0 berabere kalan Güney Kore'de stoper Kim Min-Jae, eski takımı Fenerbahçe hakkında konuştu.

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda günün ilk maçında Uruguay'la Güney Kore, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 bitti ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Dünya Kupası'nda Uruguay ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

"Fenerbahçe'yi çok özlüyorum"

Karşılaşmanın sonrasında TRT Spor'a konuşan Güney Koreli stoper, "Fenerbahçe'yi çok özlüyorum." dedi.

"Oynadığım dönemde çok iyi arkadaşlarım oldu"

Kim Min-Jae sözlerini, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Oynadığım dönemde çok iyi arkadaşlarım oldu. Halen görüşmeye devam ediyorum." ifadeleriyle tamamladı.

Napoli ile 20 maça çıktı

26 yaşındaki stoper, Serie A takımlarından Napoli ile bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Güney Koreli isim bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.