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    'Kuracı maymun Kent' yarı final seçimini belirledi

    Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçı için tahminini yaptı.
    • 13.12.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:44
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    'Kuracı maymun Kent' yarı final seçimini belirledi

    Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Arjantin ile karşılaşacak Hırvatistan'ın galip geleceğini seçti.

    Hırvatistan bayrağının olduğu kutudaki yemeği aldı

    Ülkede çektiği kuraların gerçek çıkmasıyla ün kazanan, Zagreb'deki hayvanat bahçesinin en ünlü sakinlerinden Kent, bugün çektiği kurada, Hırvatistan'ın "erken zaferini" ilan etti.

    Önüne koyulan ve üzerinde Arjantin ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu iki ayrı kutudan, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeğini alan Kent, Hırvatistan'ı bu akşam oynanacak yarı final maçının galibi olarak seçti.

    Kuracı maymun Kent yarı final seçimini belirledi #1

    İlk defa bu kadar kararlı seçim yaptığı belirtildi

    Zagreb Hayvanat Bahçesi Müdürü Damir Skok, Kent'in şimdiye kadar bir kutu seçiminde bu kadar kararlı olmadığını kaydetti.

    Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve sonuçların doğru çıktığını ifade etti.

    Kuracı maymun Kent yarı final seçimini belirledi #2


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