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    Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz, Dünya Kupası'na gidiyor

    Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz, Dünya Kupası'na gidiyor

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz, evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Katar biletini aldı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 23:53
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

    BRUNO FERNANDES'TEN 2 GOL

    Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

    Kuzey Makedonya yı yenen Portekiz, Dünya Kupası na gidiyor #1

    POLONYA DA İSVEÇ'İ MAĞLUP ETTİ

    Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.

    Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    GALLER, İSKOÇYA-UKRAYNA MAÇINI BEKLİYOR

    Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

    Kuzey Makedonya yı yenen Portekiz, Dünya Kupası na gidiyor #2


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