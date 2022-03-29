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Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz, Dünya Kupası'na gidiyor
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz, evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Katar biletini aldı.
- AA
- 29.03.2022 - 23:53
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
BRUNO FERNANDES'TEN 2 GOL
Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.
POLONYA DA İSVEÇ'İ MAĞLUP ETTİ
Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.
Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
GALLER, İSKOÇYA-UKRAYNA MAÇINI BEKLİYOR
Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.