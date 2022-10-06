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    Kyle Walker, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Manchester City'nin başarılı savunma oyuncularından Kyle Walker, kasık sakatlanmasından dolayı ameliyat geçirdi. İngiliz oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nı kaçırabilme ihtimali yüksek görünüyor.
    • 06.10.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:23
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    Kyle Walker, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de oynanan ve 6-3 sona eren Manchester City-Manchester United derbi mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan Kyle Walker, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda sakatlığından dolayı forma giyemeyebilir.

    The Sun'ın haberine göre Walker’ın ani sakatlığı, Gareth Southgate'in İngiltere'nin Katar'daki planlarına büyük bir darbe olacak gibi görünüyor.

    "Ameliyat başarılı geçti"

    Manchester City, yaptığı açıklamada Kyle Walker'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Kyle Walker, pazar günü Manchester United'ı 6-3 yendiğimiz maçın ilk yarısında kasık bölgesinden sakatlık geçirdikten sonra ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti. Manchester City'deki herkes Kyle'a acil şifalar diliyor." ifadelerini kullandı.

    Kyle Walker, Dünya Kupası nı kaçırabilir #1

    "İyileşmek için çabalayacağım"

    Walker,  ameliyattan sonra hastanede bir fotoğrafını paylaştı ve şu cümleleri kullandı: "Oyuncular olarak sakatlıkların oyunun bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Salı günü olan ameliyatım başarılı geçti ve iyileşmek için çabalayacağım. Takım arkadaşlarıma her gün elimden geldiğince destek olacağım. Tüm güzel dilekleriniz için bir kez daha teşekkür ederim."

    Kyle Walker, Dünya Kupası nı kaçırabilir #2

    "Ne kadar sürer bilmiyorum"

    Ameliyattan önce Pep Guardiola, Walker'ın altı haftadan önce sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda emin olmadığını belirtti.

    Pep Guardiola açıklamasında, "Ne kadar sürer bilmiyorum. Doktorlarla konuşmamız lazım. Dünya Kupası oyuncular için önemli ama ne olacağını şu an kestiremiyorum'.' ifadelerini kullandı.

    Walker, City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 5-0 yendiği maçta da yoktu. Walker'ın yokluğunda Joao Cancelo, onun yerini doldurdu.

    Kyle Walker, Dünya Kupası nı kaçırabilir #3

    Milli Takım ile 70 maçta forma giydi

    Walker, İngiltere Milli Takım'ı ile 70 maça çıktı ve son üç büyük uluslararası turnuvanın her birinde forma giydi.

    Kyle Walker, Dünya Kupası nı kaçırabilir #4


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