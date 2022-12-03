Lionel Messi 1000. maçına çıktı

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya karşısında sahaya çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinde 1000.kez forma giydi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2004 yılında ilk maçına çıktı

16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında 7 dakika süre alarak profesyonel kariyerine başlayan Lionel Messi, aradan geçen 18 yılın ardından bininci kez sahaya çıktı.

Bininci rakibi Avustralya oldu

Messi'nin profesyonel kariyerindeki bininci rakibi, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya oldu.

Messi'nin hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu

Kariyeri boyunca 10 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören, bir kez Copa America'yı kazanan, 7 kez Altın Top ödülüne layık görülen Lionel Messi, Katar'da en büyük hayaline ulaşabilmek yani Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanabilmek için mücadele ediyor.

Katar 2022'nin kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu açıklayan Messi'nin hayallerine ulaşmayı başarıp başaramayacağı merakla bekleniyor.