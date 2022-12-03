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- Lionel Messi 1000. maçına çıktı
Lionel Messi 1000. maçına çıktı
- 03.12.2022 - 22:01
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
2004 yılında ilk maçına çıktı
16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında 7 dakika süre alarak profesyonel kariyerine başlayan Lionel Messi, aradan geçen 18 yılın ardından bininci kez sahaya çıktı.
Bininci rakibi Avustralya oldu
Messi'nin profesyonel kariyerindeki bininci rakibi, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya oldu.
Messi'nin hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu
Kariyeri boyunca 10 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören, bir kez Copa America'yı kazanan, 7 kez Altın Top ödülüne layık görülen Lionel Messi, Katar'da en büyük hayaline ulaşabilmek yani Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanabilmek için mücadele ediyor.
Katar 2022'nin kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu açıklayan Messi'nin hayallerine ulaşmayı başarıp başaramayacağı merakla bekleniyor.