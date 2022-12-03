Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.735
0.12%
BTXN Coin
5.45
0.73%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Lionel Messi 1000. maçına çıktı

    2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya karşısında sahaya çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinde 1000.kez forma giydi.
    • 03.12.2022 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi 1000. maçına çıktı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    2004 yılında ilk maçına çıktı

    16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında 7 dakika süre alarak profesyonel kariyerine başlayan Lionel Messi, aradan geçen 18 yılın ardından bininci kez sahaya çıktı.

    Lionel Messi 1000. maçına çıktı #1

    Bininci rakibi Avustralya oldu

    Messi'nin profesyonel kariyerindeki bininci rakibi, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya oldu.

    Lionel Messi 1000. maçına çıktı #2

    Messi'nin hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu

    Kariyeri boyunca 10 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören, bir kez Copa America'yı kazanan, 7 kez Altın Top ödülüne layık görülen Lionel Messi, Katar'da en büyük hayaline ulaşabilmek yani Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanabilmek için mücadele ediyor.

    Katar 2022'nin kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu açıklayan Messi'nin hayallerine ulaşmayı başarıp başaramayacağı merakla bekleniyor.

    Lionel Messi 1000. maçına çıktı #3


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Dani Alves, Brezilya adına Dünya Kupası tarihine geçti
    Dünyadan futbol

    Dani Alves, Brezilya adına Dünya Kupası tarihine geçti

    Foreign Policy, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat kararlılığını yazdı
    Dünya

    Foreign Policy, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat kararlılığını yazdı

    Görüş Bildir