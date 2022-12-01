Lionel Messi: Meksika halkına saygısızlık yapmadım

Lionel Messi, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı iddialarını yalanladı ve kimseye saygısızlık yapmadığını ifade etti.

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu'nda rakipleri Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak grubu lider bitiren ve son 16'da Avustralya ile eşleşen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, Meksika formasının üzerine bastığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir"

Messi, "Hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir. Özür dilememe gerek yok çünkü Meksika halkına veya gömleğine saygısızlık yapmadım." diye konuştu.

Messi'nin Meksika formasına bastığı öne sürülmüştü

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Meksika arasında oynanan maçın ardından Messi'nin, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı öne sürülmüştü.

Arjantin, söz konusu maçı Lionel Messi ve Enzo Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.