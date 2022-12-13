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Lionel Messi, rekoru egale etti
Arjantin Milli Takım formasıyla kariyerinin 25. Dünya Kupası maçına Hırvatistan karşısında çıkan Lionel Messi, turnuva tarihinden en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.
- 13.12.2022 - 22:17
- Güncelleme : 13.12.2022 - 22:20
2022 Dünya Kupası yarı final ilk maçında Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Turnuvada Arjantin ile çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist yapan yıldız oyuncu, Hırvatistan maçının başlamasıyla birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.
Messi, Matthaus'un rekoruna ortak oldu
Arjantinli yıldız, Hırvatistan karşısında 25. Dünya Kupası maçına çıkarak Lothar Matthaus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu ortak oldu.
176. maçına çıktı
Milli Takım formasını 176. maçta giyen Messi, Arjantin'le Olimpiyat şampiyonluğu, U20 Dünya Şampiyonası, CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası ve Copa America şampiyonlukları yaşadı.