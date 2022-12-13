Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Lionel Messi, rekoru egale etti

Lionel Messi, rekoru egale etti

Arjantin Milli Takım formasıyla kariyerinin 25. Dünya Kupası maçına Hırvatistan karşısında çıkan Lionel Messi, turnuva tarihinden en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.