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Lionel Messi, son antrenmana katılmadı
2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynayacağı maça hazırlanan Arjantin'de Lionel Messi antrenmana katılmadı.
- 16.12.2022 - 14:31
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Tangocular'a kötü bir haber geldi.
Fransız Footmercato'nun haberine göre, sol arka adalesinde ağrı hisseden Arjantnli yıldız futbolcu Lionel Messi, antrenmana çıkmadı.
Finalde oynayacağı belirtildi
Haberin detayında 35 yaşındaki Messi'nin durumunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşmasında oynayacağı belirtildi.
Yarı final maçında kısa süreli sakatlanmıştı
Lionel Messi, Hırvatistan ile oynanan yarı final maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa ile 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.