Petrol
79.31
-2.34%
Euro
19.8369
0.08%
Dolar
18.6481
0.02%
Altın
1.069
0.43%
Borsa
5213
0.46%
Bitcoin
323.610
-3.27%
BTXN Coin
5.94
13.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Lionel Messi, son antrenmana katılmadı

    2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynayacağı maça hazırlanan Arjantin'de Lionel Messi antrenmana katılmadı.
    • 16.12.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi, son antrenmana katılmadı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Tangocular'a kötü bir haber geldi.

    Fransız Footmercato'nun haberine göre, sol arka adalesinde ağrı hisseden Arjantnli yıldız futbolcu Lionel Messi, antrenmana çıkmadı.

    Finalde oynayacağı belirtildi

    Haberin detayında 35 yaşındaki Messi'nin durumunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşmasında oynayacağı belirtildi.

    Lionel Messi, son antrenmana katılmadı #1

    Yarı final maçında kısa süreli sakatlanmıştı

    Lionel Messi, Hırvatistan ile oynanan yarı final maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.

    Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa ile 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

    Lionel Messi, son antrenmana katılmadı #2


    New York Fed imalat endeksi düşüşte
    Ekonomi

    New York Fed imalat endeksi düşüşte

    Suzuki Vitara Hibrit aralık ayı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
    Otomobil

    Suzuki Vitara Hibrit aralık ayı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir