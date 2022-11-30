Lionel Messi, Szczesny'i geçemedi

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu maçında Arjantin ile Polonya karşılaşıyor. Mücadeleye ise Messi'nin penaltısını kurtaran Szczesny damga vurdu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun son maçlar oynanırken Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Czeslaw Michniewicz'in yönetimindeki Polonya, Stadyum 974'te karşı karşıya geliyor.

Mücadeleye ise Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin yaptığı penaltı vuruşuna kurtaran Wojciech Szczesny damga vurdu.

Hakem VAR tavsiyesiyle penaltıyı verdi

Messi kafayı vurduğu esnada kaleci Szczesny'nin müdahelesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Makkelie, Szczesny'nin Messi'ye yaptığı müdaheleyi monitörden izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Sczesny, Messi'nin penaltısını çıkardı

39. dakikada penaltıyı kullanan Messi sol ayağıyla vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Sczesny topu çıkarmayı başardı.