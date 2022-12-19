Lionel Messi'nin paylaşımı en çok beğenilen spor karesi oldu

Lionel Messi'nin paylaşımı en çok beğenilen spor karesi oldu

Lionel Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşım, Instagram tarihinin spor alanında en çok beğeni alan fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Yine tarihe geçti

Kupa koleksiyonunda olan en önemli eksiği Dünya Kupası'nı kazanarak tamamlayan Lionel Messi, saha içinde olduğu kadar saha dışında da tarihe geçmeyi başardı.

35 yaşındaki yıldız futbolcunun Dünya Kupası ile verdiği poz, en çok beğenilen spor karesi oldu.

En çok beğeniyi yumurta aldı

43 milyondan fazla beğeni alan Lionel Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafıyla pozu, Instagram tarihinde en çok beğenilen 2. Instagram gönderisi oldu. 1. sırada ise şaşırtan bir fotoğraf bulunuyor.

Bu rekor, 18 Nisan 2019 yılında açılan bir hesapta paylaşılan sarı bir yumurtaya ait. Yapılan paylaşımın güncel beğeni sayısı ise 56 milyonu geçmiş durumda. Hesapta sadece bir yumurta fotoğrafı var ve altında şu sözler yazıyor; "Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!"





Satranç fotoğrafı üçüncü sırada

Geçtiğimiz aylarda paylaşılan ve çok ses getiren Christiana Ronaldo ve Messi'nin satranç oynadığı fotoğraf ise Cristiano Ronaldo'nun hesabında 41 milyon 900 bin sayısını aşmış durumda. Bu fotoğraf, Instagram tarihinin en çok beğenilen üçüncü fotoğrafı.